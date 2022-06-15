GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında, 35 ülkeden aralarında yönetmen ve fotoğraf sanatçılarının yer aldığı yaklaşık 100 katılımcı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kent merkezindeki tarihi Kozluca Kastali'nde bir araya gelen ekip, fotoğraf çektikten sonra Bakırcılar Çarşısı'na geçti. Hediyelik eşyalar inceleyen ekip, daha sonra Zincirli Besteni ve kale çevresini gezdi.

Rehber tarafından sürekli bilgilendirilen ekip, bol bol çekim yaptı.

Festival başkanı Can Saraçoğlu, AA muhabirine, festivalin 7'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek "35 ülkeden 100'e yakın misafirimiz var. Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaptığımız uluslararası konferansla festivale güzel bir başlangıç yaptık. 2'nci adımımız şehri solumak adına çarşıya geldik. Burada tarih var, kültür var, sanat var. Yavaş yavaş Gaziantep'i, Türk kültürünü onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Herkes gülümsüyor, kameralar çalışıyor. Çekilen bir kare dünyanın dört bir yanına servis ediliyor. Festivalin de zaten amacı bu. Sadece bir film festivali değiliz, aynı zamanda turizm festivaliyiz. Güzel bir iletişim çalışması başladı, yemekler zaten muhteşem." diye konuştu.

Çok farklı coğrafyalardan katılım olduğunu belirten Saraçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Japonya'dan Amerika'ya kadar, İtalya'dan Fransa'dan Çin'den çok farklı coğrafyalardan, Asya topraklarından Azerbaycanlı, Kırgız, Kazak kardeşlerimize kadar 35 ülkeden farklı kültürler burada buluştular. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın buluştuğu bir nokta. Katılımcılar için de güzel bir etkinlik oldu, iki ayrı kültürü bir arada buluşturmuş olduk. Buradaki amaç Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Hep birlikte Gaziantep'i geziyoruz, soluyoruz ve Türkiye'yi dünyaya tanıyoruz." dedi.

Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, bunun turizm alanındaki en iyi festivallerden biri olduğunu ifade ederek dünyanın en kadim şehirlerinden Gaziantep'in çok ilgi çekici ve güzel bir yer olduğunu kaydetti.