7 bin biletin satıldığı Kırkpınar'a davullu zurnalı davet devam ediyor - Haberler

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7 bin biletin satıldığı Kırkpınar'a davullu zurnalı davet devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Özlem Ceylan - Kültür Sanat
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7 bin biletin satıldığı Kırkpınar'a davullu zurnalı davet devam ediyorEDİRNE 7 bin biletin satıldığı Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle vatandaşları ve esnafı davet ediyor.

7 bin biletin satıldığı Kırkpınar'a davullu zurnalı davet devam ediyor

EDİRNE 7 bin biletin satıldığı Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle vatandaşları ve esnafı davet ediyor.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma sabahı küçük boyların güreşleriyle Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. Pazar gününe kadar çeşitli boylarda müsabakaların gerçekleştirileceği güreşlere, bu yıl 3 bine yakın pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor. Son yılların en kalabalık güreşlerinin olacağı organizasyon için 7 binden fazla bilet satıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşarak vatandaşları güreşlere davet ediyor. Güreş havalarıyla renkli bir davet sunup vatandaşları güreşlere davet eden davul zurna ekibi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Davul zurna ekibinin şefi Alaattin Zurnacı, Kırkpınar'da şef olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu ve sağlığı el verdiği sürece yağlı güreşe hizmet etmek istediğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Kültür Sanat

1 Temmuz Edirne Kültür Sanat Haberler

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