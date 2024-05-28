68 Yaşındaki Gülseren Sakar, Okuma Yazma Kursuna Katılarak İlkokulu Bitirmeyi Hedefliyor

Mersin'de hastanedeki işlemlerinde sorun yaşadığı için 68 yaşında kursa gidip okuryazar olan Gülseren Sakar, ilkokulu bitirmeyi hedefliyor.

Toroslar ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Sakar, Büyükşehir Belediyesince Turgut Türkalp Mahallesi'nde açılan Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kursu'na katıldı.

Kurstaki eğitimini tamamlayan Sakar, okuma yazmayı öğrendi.

Gülseren Sakar, AA muhabirine, okuma yazma bilmemenin hayatında zorluğa neden olduğunu söyledi.

Kurumlardaki işlemlerinde sorun yaşadığını anlatan Sakar, "Hastanede doktorun verdiği kağıdı okuyamayınca çevredekilerden yardım istemiştim. Bu durum zoruma gidince okuma yazma öğrenmeye karar verdim." dedi.

Sakar, eğitimini sürdürmeyi istediğini, sıradaki hedefinin ilkokulu bitirmek olduğunu anlattı.

Okumayı çok sevdiğini dile getiren Sakar, şöyle konuştu:

"Evdeki işlerimden sonra ders çalışıyorum. Torunlarım, 'Anneanne bu gidişle bizi geçeceksin' diyorlar. Bir şey okuduğumda içim açılıyor. Eskiden bir yere gittiğimde çekinirdim şimdi çok daha rahatım. Gücümün yettiğince okuyacağım."

Kurs öğretmeni Özlem Zubaroğlu da Sakar'ın hırslı olduğunu ifade ederek, "Gülseren teyzemizin öğrenme isteği bitmiyor. Takıldığı şeyi öğrenmeden eve gitmez." diye konuştu.