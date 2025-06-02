65 Yıldır Doğal Dondurma Üreten Usta: Muharrem Özkaplan

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan dondurma ustası Muharrem Özkaplan, 65 yıldır damakları tatlandırıyor.

Bodrum'un yerlisi olan Özkaplan, ilkokulu bitirdikten sonra tatlıcı ve dondurmacının yanında başladığı mesleğini yıllar içinde ustalığa taşıdı.

İçmeler Mahallesi'nde 81 yaşındaki Özkaplan'ın titizlikle katkı maddesi ve yapay aroma kullanmadan, su, süt, salep ve şekerle hazırladığı dondurmalar, hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Hazırlanışından itibaren her aşamasında bizzat kendisi bulunan Özkaplan, AA muhabirine, dondurmaların doğal malzemelerle üretildiğini söyledi.

Eskiden alet ve makinelerin olmadığını, dondurmaları kalburdan geçirip fıçı ve buz içinde çevirdiklerini anlatan Özkaplan, doğal malzemelerin kullanması dolayısıyla dondurmaların yapıldığı meyvelerin tadını aldığını ifade etti.

"Frenk incirli dondurma yaptık"

Bütün ürünleri yerel üreticilerden tedarik ettiğini belirten Özkaplan, "Frenk incirli dondurma da yaptık, çok tercih ediliyor. Şu ana kadar 10'dan fazla çeşit dondurma üretiyorum. Dondurmamın içinde meyve, su, şeker ve süt var. Bodrum'un portakalı ve limonunu da dondurmada kullanıyoruz." dedi.

Ürünlerinin sağlıklı ve doğal olmasına önem verdiğini vurgulayan Özkaplan, bundan dolayı tercih edildiklerini söyledi.

Her yıl ürünlerine yeni tatlar katmak için çaba gösterdiğine işaret eden Özkaplan, "65 yıldır bu mesleği tatlıcılıkla birlikte götürüyorum. Bodrumlu olarak son dondurmacı benim. Bu işi oğlumla beraber yapıyoruz. Dondurmacılara tavsiyem, katkısız doğal dondurma yapsınlar." diye konuştu.

Bodrum'da geleneksel tatları yaşatmak için çalıştığını belirten Özkaplan, mesleğini sağlığı elverdiğince sürdürmeyi ve dondurma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

"Hem kendimiz yiyoruz hem de gelen misafirlerimize yediriyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de dondurma ustası Muharrem Özkaplan'ı 30 yıldır tanıdığını, oğlunun da çok yakın arkadaşı olduğunu belirtti.

Bodrum'a gelen tüm turistlerin bu değerleri görmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Ben çocuklarıma paket dondurma yedirmiyorum. Sadece buranın dondurmasını yediriyorum çünkü yapılışını da görüyoruz. İçerisinde su, süt ve şekerden başka bir şey yok. O yüzden gönül rahatlığıyla hem kendimiz yiyoruz hem de gelen misafirlerimize yediriyoruz." dedi.

Demir, bundan sonraki dönemde yörenin meyvesiyle Bodrum'a katma değer sağlayan dondurmacıların ürünlerini ilçedeki kafelerde görmek istediklerini sözlerine ekledi.