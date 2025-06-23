64 Yıldır Ayakkabıcılık Yapıyor: Mehmet Evlice'nin Unutulmaz Mesleği

Mersin'in Silifke ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabı imalatçısı ve tamircisi Mehmet Evlice, babasının yanında çıraklığa başladığı dükkanda 64 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Babası Hacı Ali Evlice'nin Saray Mahallesi'ndeki 6 metrekarelik iş yerinde 9 yaşında çıraklığa başlayan Evlice, ayakkabı üretimi ve tamiratında kendini geliştirdi.

Evlice, babasının 1995'te vefatının ardından devraldığı dükkanda deri ve köseleden el emeğiyle ayakkabı tasarlamaya devam etti.

Emekli olmasına ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğinden kopmayan Evlice, işletmesini 64 yıl ayakta tutmayı başardı.

İmalatın yanı sıra müşterilerinin getirdiği ayakkabı, mont, çanta ve kemerlerin tamiratını gerçekleştiren Evlice, zanaatını öğreteceği çırak arıyor.

"Yapabildiğim kadar mesleği devam ettirmek istiyorum"

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Evlice, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Ayakkabıcılık sayesinde yuvasını kurduğunu ve çocuklarını büyüttüğünü dile getiren Evlice, "Yapabildiğim kadar mesleği devam ettirmek istiyorum ama çırak yok. İşimi 3-5 yıl daha yapacağım, çırak bulamazsam mecbur bırakacağım." dedi.

Evlice, dükkanının küçük olmasına rağmen yıllarca ilçe halkına hizmet vermesini sağladığını anlattı.

Mesleğini keyifle yaptığını ve günde yaklaşık 1500 lira kazandığını vurgulayan Evlice, "Bu işi sevdiğim için yapıyorum. Amacım para kazanmak değil vaktimi değerlendirmek." diye konuştu.