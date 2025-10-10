62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Öncesi Sinema Tırı ile Dolaşacak
62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan sinema tırı, 16 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın 16 ilçesinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" için hazırlanan sinema tırı, ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.
Festival, "Gezen Sinema" etkinlikleriyle başlayacak. Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Tur Rehberi" ve Bedran Güzel'in yönettiği "Kardeş Takımı 2" filmleri, 16 Ekim-23 Ekim'de 16 ilçede gösterilecek.
Filmler, Akseki, Alanya, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Konyaaltı, Manavgat ve Serik ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.