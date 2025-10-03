Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Üyeleri Belli Oldu

Güncelleme:
Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş ve Şafak Bakkalbaşıoğlu olarak belirlenmiştir. Ayrıca yarışmaya katılacak filmler açıklandı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda jüri üyeleri, Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan oluşuyor.

Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı ve program yöneticisi Okan Arpaç ve belgesel yapımcısı ve akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu Ulusal Belgesel Film yarışmalarında, "Berona", "KEÇİ501", "Kendal'a Bir Heykel", "Kitabın Rüyası", "Nilgün", "Roman Gibi", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "The Making Of Michel Petite", "Üstad Mehmed Siyah Kalem" ve "Yerli Yurtsuz" filmleri yarışacak.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
