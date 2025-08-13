62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Yarışması Düzenleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, sinema eğitimi alan öğrencilerin katılabileceği bir 'Öğrenci Filmleri Yarışması' yapılacak. Yarışmaya katılacak filmler en fazla 15 dakika uzunluğunda olacak ve başvurular için son tarih 12 Eylül olarak belirlendi.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması" düzenlenecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, sinema eğitimi alan öğrenciler de yarışabilecek.

Öğrencileri desteklemek, onları profesyonel çevrelerle bir araya getirmek ve yaratıcı potansiyellerini güçlendirmek amacıyla yapılacak yarışmaya, ülke genelindeki sinema eğitimi veren kurumlar katılabilecek. Her kurum en fazla 15 dakika uzunluğunda olan bir filmle başvuru yapabilecek.

Yarışmaya, 1 Ekim 2024-30 Temmuz 2025'te yapılmış eserler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 12 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi.

Festivalde finale kalan okullar ve öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak, festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Yarışmada "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi, Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Askeri operasyona ramak kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.