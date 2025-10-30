62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve 'Noir' Filmleri Gösterildi

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yapımlarından 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve 'Noir' filmleri seyirciyle buluştu. Film ekipleri, gösterim sonrasında seyircilerin sorularını cevapladı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndan iki konuk ağırladı. Tunç Davut'un yönettiği 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve Ragıp Ergün'ün yönettiği 'Noir', hikayelerini haberlerden alan ancak, konuyu kendi sinemasal anlatımlarıyla işleyen filmler beyazperde seyirciyle buluştu.

ORTA SINIF AİLENİN ÇÖKÜŞÜ

Ulusal Yarışma filmlerinden 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi'nin, AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide; yönetmen Tunç Davut, yapımcı ve senarist Sinem Altındağ, ortak yapımcı Can Yılmazer, oyuncular Feyyaz Duman, Selen Kurtaran, Dilan Düzgüner, Muttalip Müjdeci ve Muhammed Muhammed, seyircilerden gelen soruları cevapladı.Yönetmen Tunç Davut, filmin konusuna bir haberde rastladığını belirterek, Senaryoyu çalışırken göçmenlere ve toplumsal yapıya bakma ihtiyacı hissettik. Böylece öykü; aile ilişkileri, ötekileşme, toplumsal yapı, sınıfsal ayrımlar ve vicdan üzerine şekillenmeye başladı ve yaşlı bir adamın vicdani hesaplaşmasını, çöken orta sınıf aile yapısını anlatmaya çalıştık dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ BU KADAR AZIMSANACAK, STİLİZE EDİLECEK BİR KONU DEĞİL'

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma filmi 'Noir' ise yönetmen Ragıp Ergün'ün sanata ve kadın cinayetlerine dair özgün bir söz söyleme çabasını anlattı. Filmin AKM Aspendos Salonu'ndaki gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye, yönetmen Ragıp Ergün, yapımcı Özlem Öçalmaz, oyuncular Cansel Elçin, Nazan Bayazıt, Erol Babaoğlu, Ceren Köse, Ece Gökçen ve Mesut Toprakaran katıldı.Yönetmen Ragıp Ergün ise Sanatın, bir şekilde, zamanın ruhuna bir imza ya da bir işaret koyması gerektiğine inanıyorum. Noir'daki bu tercihte şu arayış vardı; Sinema mı, entertainment mı yapacağım. Yoksa, zamana bir çentik atıp yoluma devam mı edeceğim. İkinciyi seçtim. Çünkü, kadın cinayetleri bu kadar azımsanacak, stilize edilecek bir konu değil diye konuştu.