Haberler

62. Altın Portakal Film Festivali'nde Belgesel ve Kısa Filmler Rüzgarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgeseller ve kısa filmler izleyiciyle buluşarak sinemanın her rengini kucaklıyor. Çeşitli temalara sahip yapımlar, festivalde seyirciyle etkileşim içinde gösterildi.

YAKIN geçmişin peşinde belgeseller, güncel konulardan mitolojiye uzanan kısa filmler ve sinema okulları öğrenci filmleri Altın Portakal'da beyaz perdeye taşındı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her türden, her konudan, her açıdan filmlerle tam bir festival havası yaşanıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonları, sinemanın her rengini kucaklıyor. Kısa filmler, belgeseller ve sinema okulları öğrenci filmleri; Türk sinemasının genç yüzünü beyazperdeye taşıdı.

Otokurmaca hikayeleriyle tanınan bir yazar hakkında çekilen belgesel halinde başlayıp önce kamera arkası çekimlerine, sonra da bir kurmacaya dönüşen yapısıyla dikkat çeken 'The Making of Michale Petite', festivalde Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşiye katılan yönetmen Feyyaz Yıldırım, projeyi en baştan böyle tasarlamadığını ancak tesadüflerin şekillendirdiğini belirtti.

'SİZİ RAHATSIZ EDEBİLDİYSEM MEMNUN OLURUM'

Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi Sabiha Sertel'in yeğeni Nur Deriş'in, 'Roman Gibi' adlı kitabı okuyup hayran kaldığı Sabiha Sertel'in, dedesinin kız kardeşi olduğunu öğrenmesinden hareketle Sertel'in zorlu hayatını ele alan 'Roman Gibi', Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında seyirci karşısına çıktı. Gösterimden sonra soruları yanıtlayan yönetmen Tayfun Belet, Bu film, 50- 60 yaşındaki insanların yurt dışına gitmek zorunda bırakıldığını ve Türkiye'nin bu kadar önemli değerlerinin gidip oralarda ölmeyi beklediğini anlatıyor. Bu yüzden sizi rahatsız etmek istedim; rahatsız olduysanız memnun olurum diye konuştu.

Cezmi Ersöz ve Haydar Ergülen gibi isimlerin de katkıda bulunduğu 'Nilgün' belgeseli, objektifini Türk edebiyatının en özgün kalemlerinden Nilgün Marmara'nın hayatına çeviriyor. Ulusal Belgesel Yarışması'ndaki filmin gösteriminin ardından soruları cevaplayan yönetmen Tolga Oskar, Dilin olanaklarını yetkin bir biçimde kullandığı ve kelimelerin yerlerini değiştirerek semantik bir yapı oluşturduğundan dolayı bu işe başladık dedi.

KISA FİLM 2'NCİ SEÇKİSİ AKM PERGE'DEYDİ

Ulusal Kısa Film Yarışması'ndaki filmlerden oluşan ikinci seçki, AKM Perge Salonu'nda seyirci karşısına çıktı. 'Giderayak', 'Akşam Yemeği', 'Defne' filmleri de yönetmen ve oyuncularıyla seyirci karşısına çıktı. Festivalin bu yıl hayata geçirdiği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'ndaki filmlerden oluşan ikinci seçki de AKM Aspendos Salonu'daydı. 'Sazdan Örülen Hayat', 'Çukurova'nın Kara Ekmeği', 'Seni Görebilecek Miyim Anne', 'Tümseğin Uğultusu' ve 'Köye Dönerken' filmlerinin yönetmen ve oyuncu kadrosu gösterimlerin ardından düzenlenen söyleşilere katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.