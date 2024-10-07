61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Mukadderat' Filminin Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Mukadderat" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Küçük bir ilçede yaşarken eşini kaybeden Sultan'ın çevresindekilerin "Bir kadın olarak yapamazsın" dediği her şeyi başarmasını anlatan filmde, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Şirin Sultan Saldamlı rol aldı.

Yönetmen ile oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösterimi sonrası Yönetmen Nadim Güç ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Yönetmen Güç, çok önemli bir oyuncu kadrosu ile çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bir kadın hikayesi anlatmanın çok zor olduğunu belirten Güç, her anlatılan hikayenin ütopya olduğunu ve bu hikayeleri gerçek hayatta da görmeyi dilediğini ifade etti.

Oyuncu Nur Sürer, filme gösterilen ilgi için teşekkür etti. Seyircilerin filmi beğenmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Sürer, filmin çekimlerinin yapıldığı Cide halkının kendilerine çok güzel ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Senarist Erdi Işık da Cideli olduğunu ve filmdeki bütün karakterlerin kendi yaşamındaki karakterler olduğunu belirtti.

Filmin konusu

Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan, çocuklarına hemen evlenmek istediğini söyler. Ancak çocukları bunu doğru bulmazlar. Bir yandan kendine iyi bir eş adayı ararken bir yandan ticarete atılır ve "bir kadın olarak yapamazsın" dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Evini pansiyona çevirip işletir, pazarda bir tezgah açar ve erkek satıcılarla mücadele eder. Sultan'ın bu tavrı ilçedeki diğer kadınlara da örnek olur ve onlar da eşlerinden bağımsız bir hayat yaşayıp Sultan gibi pansiyonda ve pazarda çalışmaya başlarlar. Sultan'ın bu mücadelesi ilçedeki kadınların da örgütlenmesini, kendi kimliklerini kazanmasını sağlamıştır.