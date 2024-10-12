61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış Töreniyle Sona Erdi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve bir hafta süren festival kapsamında film, belgesel gösterimleri, söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi.

Festivalin kapanış töreninde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, gazetecilere, festivalde yarışan 12 filmden 11'inin yönetmeninin yeni olduğunu söyledi.

"Filmler nasıldı?" sorusu üzerine "Bunlar söylenmez." diyen Özpetek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık ara sıra çay ve kahve sıkıntısı oluyordu. Başka hiçbir sıkıntımız olmadı. Beraber olmaktan, beraber karar vermekten ve sonuçlardan çok mutluyuz. Antalya bambaşka güzel bir şehir." ifadesini kullandı.

Jüri üyelerinden Gökçe Bahadır, birlikte karar verdiklerini ve güzel bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

İlker Kaleli, güzel bir hafta olduğunu ve festivali keyifli geçirdiklerini, süreci birlikte paylaştıklarını, tüm filmleri izleme ve oylama süreçlerinin verimli olduğunu anlattı.

Yönetmen ve oyuncular duygularını paylaştı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan filmlerden "Mukadderat"ın yönetmeni Nadim Güç, ilk festivalleri olduğunu ve emeklerinin karşılığını izleyicilerden aldıklarını kaydetti.

Filmin oyuncularından Nur Sürer de festivalde çok iyi karşılandıklarını ve filmlerinin beğeni aldığını ifade etti.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en eski festivallerden biri olduğunu belirten Sürer, "Zaman zaman hatalar olabiliyor. Bir oyuncu olarak bir daha sansür gibi bir şeyle anılmasını istemiyorum Antalya'nın. Değerli bir festival." diye konuştu.

"Fidan"ın oyuncularından Göksel Kortay, çok heyecanlı olduğunu ve meslek yolculuğunda 60'ıncı yılını bitirerek 61'inci yılına girdiğini hatırlatarak, festivalin de 61. yılının olmasının anlamlı olduğunu vurguladı.

Ayça Bingöl, gecenin coşkusunu yaşadıklarını, bu tür gecelerin hep heyecan verici olduğunu söyledi.

"Balinanın Bilgisi" filminin yönetmen ve senaristi Önder Şengül, Antalya seyircisinin çok coşkulu olduğunu, söyleşilere ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

"Gülizar" filminin oyunculardan Ecem Uzun ise tüm ekibin şahane, seyircilerin mükemmel olduğunu ifade etti.