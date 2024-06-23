60 yıl önce Ankara'dan aldığı motosikletleri Sivas'ta sergiliyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, yaklaşık 60 yıl önce gördüğü ve satın alarak Sivas'a getirdiği motosikletleri iş yerinin önünde sergiliyor. Görenlerin dikkatini çeken 3 tekerlekli motosikletler, antika olarak adlandırılıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Fedakar Yılmaz, yaklaşık 60 yıl önce Ankara'ya gitti. Orada görerek satın aldığı 7 adet motosikleti ilçeye getiren Yılmaz, bir süre sonra 4 tanesini sattı. Bilinen motosikletlerin aksine 3 tekerleği olan motosikletleri işyerinin önünde sergileyen Fedakar Yılmaz, günlük yaşantısında da motosikletleri aktif olarak kullanıyor.

Bu motosikletlerin çok nadir görüldüğünü söyleyen Fedakar Yılmaz, "Bunların tarihi 50-60 senelik motorlar. Ben bunları Ankara'dan aldım. 4 tanesini sattım, elimde 3 tane var. Çok konforlu, az yakıtlı, marşlı, kendi dinamosu ile elektriğini kendi üreten bir motosiklet. Bu motosikletlerin fiyatları da çok cazip. Benim dikkatimi çekti ve başkentten getirdim. Dışarıda görenlerin dikkatini çekiyor ve fotoğraf çekinmek istiyorlar. Antika motorlarımı dükkanımın önünde sergiliyorum. Benden daha hevesli olan insanlara da cüzi bir ücret karşılığı veriyorum" dedi.