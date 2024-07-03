60 Yaşında Lise ve Üniversite Bitirip Kur'an Kursu Açtı

Hatay'da ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitim hayatını bırakan Mehmet Köse, çok istediği Kur'an kursunu açabilmek için 60 yaşından sonra önce liseyi, sonra üniversiteyi bitirdi, ilahiyat fakültesinden diplomasını almaya bisikletiyle geldi.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 6 torun sahibi Köse, çeşitli sebeplerle sadece ilkokul ve ortaokulu okudu.

Daha sonra iş hayatına atılan ve 11 yıl yurt dışında çalışan Köse, Türkiye'ye döndükten sonra su sayacı tamir dükkanı açtı.

Köse, çocuklarını büyüttükten sonra Kur'an kursu açmak istedi ancak diploması olmadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.

Mehmet Köse, işçi olarak emekliliği gelince hayalini gerçekleştirmek için açıktan imam hatip lisesini bitirdi.

Daha sonra girdiği üniversite sınavında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İlahiyat Fakültesini kazanan Köse, 4 yılın ardından diplomasıyla birlikte iyi bir ortalama yaparak başarı belgesini aldı.

Evinden 25 kilometre uzaklıktaki fakülteye gidip gelmek için çoğu zaman bisiklet kullanan 66 yaşındaki Köse, diplomasını almaya da bisikletiyle geldi.

Diplomasını Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıdvan Demir'in elinden alan Köse, AA muhabirine, memur bir babanın çocuğu olduğunu ve hayat şartları nedeniyle eğitimini o yıllarda tamamlayamadığını söyledi.

Hayatını hep çalışarak ve çocuklarını büyüterek geçirdiğini anlatan Köse, şöyle devam etti:

"16 yaşındayken babamın kitaplarının arasında bir kitap buldum, Kur'an öğretme kitabı. Ondan kendi kendime Kur'an okumayı öğrendim, sonra 'Bu öğrendiğim şeyleri başkasına da öğreteyim.' dedim. Müftülüğe gittim, imam hatip veya ilahiyat mezunu olmadığım için kurs açamayacağımı söylediler. Benim de hep aklımda kaldı. Dükkanımı kapattıktan sonra emekli oldum önce açıktan liseyi, sonra da 'Başlamışken bitireyim.' diyerekten üniversite imtihanlarına girdim, onu da kazandım ve bitirdim."

Köse, mezun olur olmaz Defne Müftülüğüne bir Kur'an kursunda geçici öğretici olabilmek için başvurduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için müftülükten gelecek olumlu cevabı beklediğini anlatan Köse, "Sıradaki hedefim Kur'an kursunu açmak, sonra da Azrail'in kapımı çalmasını bekleyeceğim." dedi.

Köse, gençlere çok çalışmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını önerdi.

"Ondaki gayreti birçok öğrencimizde görmedim"

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demir de mezun ettikleri Köse'nin fakültenin değerli öğrencilerinden biri olduğunu söyledi.

Köse'nin ilerlemiş yaşına rağmen eğitimdeki başarısı ve azminin örnek olması gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Mehmet ağabey kadar yaşlı veyahut da olgun yaş almış bir öğrencimiz olmadı. Kendisini tebrik ediyoruz, kendisi çok emek etti. Yazın sıcaklarda bisikletle çok uzun yoldan geldi, kışın yağmurlarda ıslandı, bizzat çok şahit olmuşluğum var. Ondaki gayreti birçok öğrencimizde görmediğimi söyleyebilirim. Onun bu iştahı, öğrenmedeki azmi, okula gelmek için bisikletle yol katetmesi bizim için çok önemli. Gelecek nesiller açısından çok önemli bir rol model olacağını düşünüyorum."