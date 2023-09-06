60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film belirlendi. Yarışmada aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini yapacak olan filmler de bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak ve Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu.

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Kıvanç Sezer'in yönettiği 8x8; Melisa Önel yönetmenliğindeki Aniden; yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait Beraber; Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil; Zeki Demirkubuz'un yönettiği Hayat; İsmail Güneş yönetmenliğindeki Kurban; Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği Son Hasat; Selman Nacar'ın yönettiği Tereddüt Çizgisi; Nehir Tuna'nın yönettiği Yurt ve Miraç Atabey'in yönettiği Zamanımızın Bir Kahramanı adlı filmler bu yıl Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 8x8, Bildiğin Gibi Değil, Hayat, Kurban ve Zamanımızın Bir Kahramanı aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacaklar. Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Beraber, Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı filmleri değerlendirilecek.

Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü'nün sahibini belirleyecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.