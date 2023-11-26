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6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu

Sinefilozofi dergisinin ev sahipliğinde, CerModern Sanatlar Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyumda, sinema ve felsefe alanında birçok oturum düzenlenecek ve yurt içi ve yurt dışından 80'den fazla araştırmacının bildirileri sunulacak. Ayrıca, Prof. Dr. Ian Buchanan ve Doç. Dr. Damian Cox gibi önemli isimler de sempozyumda dinleyicilerle buluşacak.