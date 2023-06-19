6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 7-21 Temmuz tarihlerinde Efes Antik Kenti'nde yapılacak.

Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 7-21 Temmuz tarihlerinde Efes Antik Kenti'nde yapılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre festivalde, devlet opera ve balesi müdürlüklerinin sahneleyeceği 5 eser, iki hafta boyunca seyircilerle buluşacak.

Etkinlik, 7 Temmuz'da Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeri ile açılacak. Kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perde olarak sahnelenecek.

Festivale ilk kez katılan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz Pazartesi 2 perde olarak sahnelenecek Carmen balesi, sanatseverlerin karşısında olacak.

Alman Besteci Carl Orff'un sevilen eseri "Carmina Burana" sahne kantatı, 13 Temmuz Perşembe akşamı seslendirilecek.

Program, 21 Temmuz'da Gaetano Donizetti'in üç perdelik trajik operası Lucia di Lammermoor operası ile sona erecek.

Sanatseverler etkinlik biletlerini Efes Antik Kenti, Kuşadası Kervansaray, İzmir DOB Elhamra Sahnesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir İstinyePark gişelerinden ve www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilecek.