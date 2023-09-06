6. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı Dunhuang'da Başladı

Çin'in Gansu eyaletinde düzenlenen 6. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı, Dunhuang kentinde başladı. Fuarda, İpek Yolu ruhunun teşvik edilmesi ve kültürel miras işbirliğinin ilerletilmesi çağrısı yapıldı.

LANZHOU, 6 Eylül (Xinhua) -- 6. İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yer alan ve antik İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez konumundaki Dunhuang kentinde başladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Çarşamba günü düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Fuara 50'den fazla ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.200'den fazla konuk katıldı.

Bu yılın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü olduğunu vurgulayan yerli ve yabancı konuklar, İpek Yolu ruhunun teşvik edilmesi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanması ve kapsamlı uluslararası halklar arası etkileşim ve işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Katılımcılar, medeniyet çeşitliliğine saygı göstermeye ve açıklık ile karşılıklı öğrenme yoluyla ortak kalkınmayı sürdürmeye kararlı oldukları ifade etti.

Katılımcılar, eski uygarlıkların araştırılması, ortak arkeolojik projeler, antik eserlerin restorasyonu ve müze inşası gibi alanlarda uluslararası kültürel miras işbirliğinin ilerletilmesi çağrısı da yaptı.