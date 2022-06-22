6. Caz Festivali başladı: Açılış konserinde Nino Rota Ensemble sahne aldı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Caz Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, bu yıl Mavi Caz" teması ile yapılıyor. Festival, İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble konseri ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Caz Derneği tarafından 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bodrum Caz Festivali, Yakaköy Mahallesi'ndeki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde konser ve fotoğraf sergisiyle başladı. Festival çerçevesinde açılan Mavi Caz Sergisinde fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin'in 45 yılda çektiği sahne fotoğraflarından oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uslutekin, festivale katılanlarla fotoğraf üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin açılış konserini 1995 yılında kurulan Nino Rota Ensemble adlı İtalyan müzik grubu verdi. Vokal, keman, flüt ve piyano olmak üzere dört İtalyan müzisyenden oluşan grubun performansı beğeni topladı. Grubun piyanisti Deborah Vico, Bodrum'da konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek "Grup olarak festivale katılmak bizim için büyük keyif. Bu festival, Bodrum için önemli bir etkinlik. Bizim için de İtalya'dan gelip bu festivale katılmak çok önemli. Bunun için çok mutluyuz" dedi.

Festival Direktörü Pınar Gürer, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Her sene bir temamız olur, bu senenin teması Mavi Caz. Yurtdışından konuklarımız olacak bu sene. Bodrum Caz Festivali'nin bir kardeşi var. Rodos Caz Festivali ile kardeşiz. Rodos Caz Festivali'nden konuklarımızı ağırlayacağız. Biz de Türk ezgilerini Rodos'a taşıyacağız. Yine keza Hollanda'dan ve İtalya'dan konuklarımız var ki bugün zaten açılışımızı İtalya ile yaptık. Kapanışı, Bodrum Caz Festivali'nin her sene konuğu olan Ayhan Sicimoğlu ile Bodrum Kalesi'nde yapacağız."

European Jazz Network üyesi olan festivalde Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de olacak. Festival çerçevesinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri düzenlenecek.