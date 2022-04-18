59. Uluslararası Troia Festivaline doğru

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi, 59. Uluslararası Troia Fastivali'ni temsil edecek afiş için yarışma süreci başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 09-13 Ağustos tarihlerinde 59. gerçekleştirilecek "Uluslararası Troia Festivali"ne, hayat verecek olan tasarımı belirleyecek afiş, tasarım ve uygulama yarışması için başvurular başladı.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs olan yarışmada 1. seçilen tasarım 10 bin, mansiyonlara ise 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Sergilenmeye değer görülen afişler ise festival kapsamında, 09-13 Ağustos tarihlerinde sergilenecek.

Ödül töreni ise 10 Ağustos'taki festival resmi açılış töreninde gerçekleşecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliği ile düzenlenen, ulusal ve uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açık olan yarışmanın seçici kurulunda, Duygu Burunsuz, Nadir Çakır, İlkan Devrin Dinç, Ali Can Metin, Blagoy Toprakidis, Özlem Uyan ve Enver Yılmaz yer alıyor.