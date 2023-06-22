51. İstanbul Müzik Festivali Borusan Holding sponsorluğunda sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen "51. İstanbul Müzik Festivali", Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın "Dünya Anne" konseriyle sona erdi. Festivalde 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser Türkiye prömiyeri yaptı. Konserlere ve etkinliklere 25 bine yakın izleyici katıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen "51. İstanbul Müzik Festivali", 5 Temmuz'da Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın "Dünya Anne" konseriyle sonlanacak.

İKSV açıklamasına göre, 1 Haziran'da başlayan festivalde, 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser Türkiye prömiyeri yaptı.

Festivalin konserlerine ve etkinliklerine 25 bine yakın izleyici katıldı.

Konserlerde, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi toplulukların yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher ve Avi Avital gibi birçok yıldız isim izleyiciyle buluştu.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival konserleri bu yıl Atatürk Kültür Merkezi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Terası, Fransız Sarayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İş Kuleleri Salonu, Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi, Rahmi M. Koç Müzesi, Saint Benoit Fransız Lisesi Büyük Avlusu, Süreyya Operası, Yerebatan Sarnıcı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Sky Lounge'da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Parkı'nda düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserlerine İstanbullular büyük ilgi gösterdi. İKSV Alt Kat işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı seride çocuklar ücretsiz atölye ve etkinliklerde bir araya geldi.

Müzik Rotası'nın bu yılki durağı ise Balat oldu. Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) ve Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki konserlerin ardından rotanın kapanış konseri Balat sahilindeki Akşemsettin Parkı'nda gerçekleşti.

51. İstanbul Müzik Festivali "Onur Ödülü" de Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya takdim edildi. ???????

Bu yılki "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi ise ünlü keman virtüözü Anne-Sophie Mutter oldu.