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51. İstanbul Müzik Festivali 1-17 Haziran'da Başlıyor

51. İstanbul Müzik Festivali 1-17 Haziran'da Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Jan Lisiecki aynı sahneyi paylaşacak.

Çellist Nicolas Altstaedt, Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile soprano ve şef Barbara Hannigan'ın sahne alacağı konser, 3 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

İlk hafta sonunda "Müzik Rotası", "Hafta Sonu Klasikleri" ve "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 17 Haziran'a kadar 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

Etkinlikleri, konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.

Festival programına "https://muzik.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat

Müzik Festivali İstanbul Kültür Sanat Haberler

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