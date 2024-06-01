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500 Yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin Restorasyonunda Özgün Taş Kullanıldı

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Edirne'nin Keşan ilçesindeki 500 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonunda özgün taş kullanılması için kapanmış ocak yeniden açıldı. Caminin minaresinde sarı, dış cephesinde de yeşil tonlardaki taşlar kullanıldı. Restorasyonun aslına uygun gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösterildi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki 500 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonunda özgün taş kullanılması için kapanmış ocak yeniden açıldı.

Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, 500 yıl boyunca çeşitli restorasyonlar gördü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ocak 2022'de camide kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. İç ve dış mekanda eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, caminin orijinaline uygun bölgeye özgü renkli taşlar kullanıldı.

Taşlar, restorasyon ekibince kapalı ocaklardan çıkarılarak cami bahçesinde kurulan atölyede işlendi. Caminin minaresinde sarı, dış cephesinde de yeşil tonlardaki taşlar kullanıldı.

Minare, iç ve dış cephe çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı camide ekiplerin kalem işi çalışmaları sürüyor.

Ekipler tarafından titizlikle aslına uygun şekilde restore edilen caminin yıl içinde yeniden ibadete açılması öngörülüyor.

"Gerekli statik güçlendirmeler yapıldı"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Osmanlı'dan miras tarihi caminin kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini söyledi.

Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Saraç, caminin gelecek kuşaklara güvenle taşınacağını ifade etti.

Tarihi yapının restorasyon öncesi ciddi sorunlarının bulunduğunu anımsatan Saraç, "Yapılan araştırmalarda camimizin statik olarak çok büyük problemleri olduğu görüldü. Gerekli statik güçlendirmeler yapıldı. Yapılan modellemeler sonucunda minarenin kaideye kadar sökülüp tekrar örülmesine karar verildi." dedi.

Saraç, bölgenin en önemli kültürel eserlerinden olan caminin özgün taşlarıyla ön plana çıktığını ifade etti.

Restorasyonun aslına uygun gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösterildiğini anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Caminin önemli bir özelliği var. Camide yeşil ve sarı taşlar kullanıldı. Bu da Keşan'ın kendine özgü yöresel kum taşı. Biz restorasyon çalışmalarına başladığımızda bölgede herhangi bir aktif taş ocağı yoktu. Caminin aslına uygun olarak yapılabilmesi için mutlaka bu taşı temin etmemiz gerekiyordu. Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda ocakları bulduk ve kendi imkanlarımızla taşları çıkardık. Cami bahçesine kurduğumuz taş atölyesinde bu taşlar şekillendirildi. Cami minaresi ve dış cephede kullandığımız taşlar aslına uygun üretildi. Camide kalem işi çalışmaları ve çevre düzenlenmesi devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde restorasyon tamamlanarak ibadete açılacak."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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