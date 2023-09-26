5. Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Başlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek olan 5. Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları bir araya gelecek ve gün boyunca renkli gösteriler sergileyecek. Ünlü DJ ve keman sanatçısı Uğur Yıldırım da sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek olan 5'inci Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, bu yıl 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Türkiye'nin farklı kentlerinden sanatçılar Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Kushimoto Sokağı'nda bir araya gelecek ve gün boyunca birbirinden güzel performanslar sergileyecek.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nin heyecanı başladı. Karnaval havasında geçecek festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yeteneklerini sergileyecek. 14 Ekim saat 10.00'da başlayacak festival kapsamında Kushimoto Sokağı gün boyunca trafiğe kapatılacak. Sokak sanatçıları akşam saat 23.00'e kadar renkli gösterilerle Mersinlilerle buluşacak. Festivalde ünlü DJ ve keman sanatçısı Uğur Yıldırım da sahne alacak.

"FESTİVALİMİZ MERSİN GİBİ ÇOK RENKLİ"

Tüm Mersinlileri festivale davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Müzisyenlerin ve ressamların yaratıcı eserleri, dans gruplarının enerjisi ve performans sanatçılarının etkileyici gösterileriyle dolu harika bir festival Mersinlileri bekliyor. Sanatı sokağa taşıdığımız, sokak sanatçılarını bir araya getirdiğimiz 5'inci Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'miz yine çok renkli ve çok eğlenceli geçecek. Bu festivalimiz Mersin gibi çok renkli.Şehrimizin sanat ve kültürünü daha da zenginleştireceğine inanıyoruz.Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri 'Hemşehrilik' ilkesiydi. Bu ilkemiz kapsamında mahallelerimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerle halkımızı bir araya getirmek ve hemşehrilik duygusunu büyütmeyi amaçlıyorduk. 4 yılda bu duygunun gelişmesine ve dayanışmanın artmasına önemli katkılar sunduk. Tüm hemşehrilerimizi Mersin'in en renkli festivaline bekliyoruz" diye konuştu.

"BU ETKİLEYİCİ BULUŞMA, ÇOK RENKLİ VE ÇOK SESLİ OLUŞU İLE ŞEHRİN DOKUSUNA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Rujdan Doğan ise "Şehre unutulmaz anlar yaşatacak olan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nin beşincisini düzenliyoruz. Bu prestijli etkinlik, sokak sanatçılarını, yerel markaları ve Türkiye genelinde gelen birçok rotaryen ve rotary kulübünü bir araya getirerek Mersin'e, oldukça büyük bir değer katıyor. Festival, sokakları melodilerle dolduran yetenekli sokak sanatçılarının yanı sıra, Mersin'in yerel iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu etkileyici buluşma, çok renkli ve çok sesli oluşu ile şehrin dokusuna büyük katkı sağlıyor. Festivalimiz Mersin'in zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini kutlamak için bir fırsattır. Bu etkinlikle şehrimize değer katmak, aynı zamanda toplumumuzu bir araya getirerek güçlü bağlar oluşturmayı hedefliyoruz. Festivalde, yerel birçok firma tarafından açılacak stantlar da zenginlik katacak" ifadelerini kullandı.