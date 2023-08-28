5. Kaş Caz Festivali Müzikseverlerle Buluştu
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Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı 5. Kaş Caz Festivali, Setur Marina ev sahipliğinde düzenlendi. Festivalde Enver Muhamedi Trio, Elif Çağlar Quartet, Burhan Öçal, Ece Dağıstan ve Jamal Aliyev gibi isimler sahne aldı. Festival, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erdi.
Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı "5. Kaş Caz Festivali" müzikseverlerle buluştu.
Setur Marina ev sahipliğinde düzenlenen festival, 25-27 Ağustos'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi Trio, Elif Çağlar Quartet, dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, piyanist Ece Dağıstan ve Çellist Jamal Aliyev gibi isimlerin sahne aldığı festival, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Festival kapanış gününde, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erdi.
Festival kapsamında, konser programlarının yanı sıra, çeşitli dinleti ve atölye etkinlikleri yapıldı.