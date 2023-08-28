5. Kaş Caz Festivali Müzikseverlerle Buluştu

Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı 5. Kaş Caz Festivali, Setur Marina ev sahipliğinde düzenlendi. Festivalde Enver Muhamedi Trio, Elif Çağlar Quartet, Burhan Öçal, Ece Dağıstan ve Jamal Aliyev gibi isimler sahne aldı. Festival, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erdi.