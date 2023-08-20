5 bin yıllık Harput Kalesi'nde restorasyon tüm hızıyla sürüyor Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde, bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.

5 bin yıllık Harput Kalesi'nde restorasyon tüm hızıyla sürüyor

ELAZIĞ - Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde, bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nin tahrip olan surları, başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü idaresinde bir firma tarafından yürütülen 'Harput Kalesi Restorasyonu 3. Etap Projesi' çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Kızlar Burcu, Bizans duvarı ve Belek Burcu alanlarında hem kazı hem de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren kazı çalışmalarından sorumlu arkeolog Musa Yıldırım, " Harput Kalesi 3. etap restorasyon projesi çerçevesinde projenin içinde yer alan ' Kızlar Burcu' bölgesindeyiz. Bu alanda öncelikle kazı çalışmalarımızı yaptık. Sur duvarları ve yapı kalıntılarını ortaya çıkarmak amaçlı kazı yaptık. Daha sonrasında yapı ve duvarların tamamlanması ile alakalı, proje içerisinde belirtilen imalat aşamasına geçtik. Burası kalenin girişi mahiyetinde bulunduğu dönemde burada merdivenler varmış. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıktı" dedi.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği belirten Yıldırım, " Çalışmalara devam etmekteyiz. Planlanan ve öngörülen süre 18 ayda bitmesi. Bu süre zarfında çalışmalarımız devam etmektedir. Eğer planlandığı şekilde herhangi bir aksilik olmazsa en geç 10 Nisan 2024 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.