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47 Yıllık Saraciye Ustası Teknolojiye Direniyor

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Gaziantep'te 47 yıllık saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, 2 metrekare dükkanında ürettiği el emeği ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Teknolojiye direnen usta, mesleğin son emekçilerinden olduğunu belirtiyor.

47 yıllık saraciye ustası teknolojiye direniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 47 yıllık saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, 2 metrekare dükkanında ürettiği el emeği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısında 47 yıldır 2 metrekare dükkanında teknolojiye direnerek el emeği ürünler yapan ve satan 70 yaşındaki saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, teknolojiye direndiğini ve mesleğin son emekçilerinden biri olduğunu söyledi. Sığır derisinden elektrikçi kılıfı, bağ makası kılıfı, iplik kanca kılıfı, keser kılıfı, kerpeten kılıfı ve tasma gibi birçok ürünü el emeğiyle yapan usta kendisinden sonra bu mesleğin öleceğini ifade etti.

Geçimini el emeği ürünler yapıp satarak sağladığını söyleyen Özsabancıoğlu, "Biz burada emek satıyoruz" dedi.

"Biz burada emek satıyoruz"

Saraciye mesleği ile ilgili bilgi veren Özsabancıoğlu, "Burada sığır derisini kemer olmayan parçalarını değerlendiriyorum. Bu derilerden; elektrikçi kılıfı, bağ makası kılıfı, iplik kanca kılıfı, keser kılıfı, kerpeten kılıfı ve tasma yapıyorum. Bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Bu iş için sayının fazla olması gerekir. Teknolojiyle yapmak büyük risk almaktır. Yanlış yapmada önemli maliyetler çıkabilir. Ben bu ürünleri el emeğiyle yapıyorum. Biz burada emek satıyoruz. Bunu yapan artık yok. Fiyatlarımız 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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