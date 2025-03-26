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467 Yıllık Sultan Süleyman Camii Kadir Gecesi'nde Dolup Taştı

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Çankırı'da, Kadir Gecesi dolayısıyla 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ni binlerce kişi doldurdu. Yoğunluktan içeride yer bulamayanlar cami avlusunda dua etti.

467 yıllık Sultan Süleyman Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Yoğunluktan içeride yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Çankırı'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camileri doldurdu. Binlerce kişi, il merkezinde bulunan 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen Kadir Gecesi programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar cami avlusunda namaz kıldı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Kültür Sanat
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