41. İstanbul Film Festivali'nin "Uluslararası Yarışma" jürisi açıklandı - Haberler

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41. İstanbul Film Festivali'nin "Uluslararası Yarışma" jürisi açıklandı

AA - Salih Şeref - Kültür Sanat
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41. İstanbul Film Festivali'nin

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan'da gerçekleştirilecek 41'inci İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan'da gerçekleştirilecek 41'inci İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstlendi.

Yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer de jüri üyeleri arasında yer aldı.

Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, "Sinemaya Yeni Bakışlar" temasını izleyen filmler yarışıyor.

Altın Lale'nin sahibi olacak filmin yönetmenine 10 bin avro, filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenecek firmaya 100 bin lira, Jüri Özel Ödülü'nü kazanacak filmin yönetmenine ise 5 bin avro ödül verilecek.

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AA / Salih Şeref - Kültür Sanat

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