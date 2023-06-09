400 yıllık konağa "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" verildi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" Gülsüm Hanım Evi'ne verildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 350 yıllık olduğu belirtilen Ramazan Arslan'a ait 3 katlı "Gülsüm Hanım Konağı"na Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve ev sahipleri, "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" plaketini çaktı. Safranbolu Belediye Başkanı Köse, yaptığı konuşmada, evleri korumanın da restore etmenin çok kıymetli olduğunu belirtti. Bu evleri restore etme ve korumanın herkesin harcı olmadığını ifade eden Köse, "Korumak çok zor, korumak için ciddi bütçe gerekiyor. Restore etmek için de yine aynı şekilde. Bunu desteksiz sade bir vatandaşın yapması çok zor. O nedenle ben bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının Safranbolu'daki evlere daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Elbette gücü olanlar restore etme şansına sahipler ya da gücü olanlar yine içinde yaşayarak koruma şansına da sahipler. Ama her ev bu kadar şanslı değil ne yazık ki. Bu nedenle bu evlerin restore edilmesinde ve korumasında emeği geçen herkes bizler için çok kıymetli. Bu eserler, evler bizlere atalarımızdan kalmış, bizim görevimiz de onları bir sonraki nesillere aynı şekilde aktarmak" dedi.

Köse beraberindekiler daha sonra konağı gezerek ev sahiplerinden bilgi aldı.