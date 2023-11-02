40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Çin Kitapları Sergileniyor

İstanbul'da düzenlenen 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, Çince yazılmış veya Çin'i konu alan birçok kitap sergileniyor. Çinli yayınevleri, en çok satan ve ödül kazanan kitaplarını tanıtıyor. Ayrıca, Çin-Türkiye Telif Hakları Etkileşim Sempozyumu ve Çin-Türkiye Yayıncılık İşbirliği Forumu gibi etkinlikler düzenleniyor.

İSTANBUL, 2 Kasım (Xinhua) -- Devam etmekte olan 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Çince yazılmış veya Çin'i konu alan çok geniş bir yelpazedeki kitaplar sergileniyor.

Etkinliğe katılan Çinli yayınevleri, son yıllarda Çin'de en çok satan ve ödül kazanan kitapların da aralarında bulunduğu eserlerini tanıtıyor.

Fuar sırasında Çin yayıncılık heyetinin düzenlediği Çin-Türkiye Telif Hakları Etkileşim Sempozyumu'nda her iki taraf da yayınlarını tanıttı.

Sempozyum, Çinli ve Türk yayıncılar arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirmek ve Çin-Türk yayıncılık sektörlerindeki telif hakkı işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlendi.

Çin-Türkiye Yayıncılık İşbirliği Forumu başlıklı bir diğer etkinlikte ise her iki ülkeden katılımcılar Çin-Türk edebiyat eserlerinin ortaklaşa yayımlanmasına ilişkin geniş kapsamlı bir diyalog gerçekleştirdi.

28 Ekim'de başlayan fuar 5 Kasım'a kadar devam edecek.