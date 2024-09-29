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40 Metre Yükseklikteki Vinçten Kafe Siparişi

40 Metre Yükseklikteki Vinçten Kafe Siparişi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kule vinç operatörü, çalıştığı yükseklikten cafe siparişi vererek gelen siparişi vinç yardımıyla alıyor. Bölgedeki inşaat çalışmaları sürerken, operatör su gibi ihtiyaçlarını bu yöntemle temin ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yapıldığı alanda 40 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan operatör, kafeye verdiği siparişi vinç yardımıyla alıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan İslahiye Belediyesi binasının kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölge rezerv alan ilan edildi. Bölgede konut ve ticari alanı kapsayan 8 bloklu inşaatın çalışmaları sürüyor.

İnşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Murat Kan, bölgede bulunan kafe işletmecisi Murat Tatbak'ı cep telefonuyla arayarak siparişlerini iletiyor.

Verilen siparişi hazırlayan Tatbak, 40 metre yükseklikte çalışan vinç operatörünün gönderdiği zincirli halata siparişi bağlayarak gönderiyor.

Tatbak, operatörün bulunduğu yerden inip çıkması zor olduğundan su ve benzeri siparişlerini bu şekilde gönderdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Kültür Sanat

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