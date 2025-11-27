Haberler

4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu Edirne'de Başladı

4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu Edirne'de Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi OSMER tarafından düzenlenen sempozyumda Osmanlı medeniyetinin hoşgörü ve adalet temaları üzerinde duruluyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Osmanlı dönemine ait önemli belgelerin hoşgörüyü nasıl simgelediğini vurguladı.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, Osmanlı medeniyetinin basit bir coğrafyadan ibaret olmadığını söyledi.

Hatipler, Osmanlı medeniyetinin adalet ve istimalet (hoşgörü, gönül alma) temeli üzerinde inşa edildiğini belirtti.

Osmanlı Devleti döneminde Edirne'de yaşayan bir hahambaşının mektubunun, devrin hoşgörüsünün en önemli vesikası olduğunu belirten Hatipler, şöyle konuştu:

"Edirne hahambaşı, İspanya'dan sürgün edildikten sonra Selanik'e yerleşen Sefarad Yahudilerine hitaben, ' Edirne'ye gelin, yerleşin, burada yaşayın. Edirne herkesin kendi asması ve incir ağacı altında inancını özgürce yaşayabildiği bir yerdir.' diyor. İşte Osmanlı medeniyetinin en açık ifadesi budur."

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı ile OSMER Müdürü ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez'in konuşmalarının ardından, çağrılı konuşmacı olarak katılan Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori de sunum yaptı.

Osmanlı'nın Beyrut'taki izlerine ilişkin sunum yapan Tadmori, yalnızca Lübnan'da bugüne ulaşan 1300 Osmanlı eserini tespit ettiklerini söyledi.

Tadmori, iç savaş ve yıkımlarla Beyrut'ta Osmanlı izlerinin büyük oranda tahrip edildiğini belirtti.

Sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.