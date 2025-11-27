4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu Edirne'de Başladı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, Osmanlı medeniyetinin basit bir coğrafyadan ibaret olmadığını söyledi.

Hatipler, Osmanlı medeniyetinin adalet ve istimalet (hoşgörü, gönül alma) temeli üzerinde inşa edildiğini belirtti.

Osmanlı Devleti döneminde Edirne'de yaşayan bir hahambaşının mektubunun, devrin hoşgörüsünün en önemli vesikası olduğunu belirten Hatipler, şöyle konuştu:

"Edirne hahambaşı, İspanya'dan sürgün edildikten sonra Selanik'e yerleşen Sefarad Yahudilerine hitaben, ' Edirne'ye gelin, yerleşin, burada yaşayın. Edirne herkesin kendi asması ve incir ağacı altında inancını özgürce yaşayabildiği bir yerdir.' diyor. İşte Osmanlı medeniyetinin en açık ifadesi budur."

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı ile OSMER Müdürü ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez'in konuşmalarının ardından, çağrılı konuşmacı olarak katılan Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori de sunum yaptı.

Osmanlı'nın Beyrut'taki izlerine ilişkin sunum yapan Tadmori, yalnızca Lübnan'da bugüne ulaşan 1300 Osmanlı eserini tespit ettiklerini söyledi.

Tadmori, iç savaş ve yıkımlarla Beyrut'ta Osmanlı izlerinin büyük oranda tahrip edildiğini belirtti.

Sempozyum yarın sona erecek.