4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda 3. olan öğrenciye bayraklı karşılama

Diyarbakır'da düzenlenen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda üçüncü olan 10 yaşındaki öğrenci, yaşadığı Mersin'in Erdemli ilçesinde Türk bayraklarıyla karşılandı.

Erdemli Sultan Akın İlkokulu öğrencisi Furkan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen turnuvada üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından ilçeye döndüğünde polis ekiplerinin eşlik ettiği Demir için ailesi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarınca karşılama etkinliği düzenlendi.

Türk bayraklarıyla karşılanan öğrenciye eğitim gördüğü okulun müdürü Fatih Öngel tarafından hediye verildi.

Demir, gazetecilere, sürpriz karşısında şaşırdığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Öğretmen Canan Sayın da öğrencisinin her zaman zeka oyunlarına ilgi duyduğunu ifade ederek, ileride şampiyonluk elde edeceğine de inandığını söyledi.

AA / Kültür Sanat