4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi.

Slow Food (Muğla Yavaş Yemek Topluluğu) tarafından organize edilen festival, Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda kurulan "Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı" ile başladı.

Festival, Yağcılar İşhanı'ndaki "kapma yarışması" ile devam etti. Protokol üyeleri ve katılımcılar, İnsan Hakları Parkı'ndaki stantları ziyaret etti.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki Şadırvan Meydanı'nda "Çocuk Tiyatrosu" etkinliği gerçekleştirildi. Aynı meydanda düzenlenen "Muğla Keşkeği Partisi" de katılımcılardan ilgi gördü.

Festivalde, geleneksel düğün yemekleri ikram edildi. Ziyaretçiler, esnaf lokantalarında yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav ve zerdenin de aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Etkinlikler kapsamında, Yağcılar İşhanı'ndaki damat evinden, Gastro Muğla'daki kız evinde Yörük geleneklerine uygun gelin alma ritüeli düzenlendi. Burada gelin ve damada kına yakıldı, zeybek oynandı, ardından gelin ata bindirildi.

Festival kapsamında Tarihi Arasta Çarşısı'nda "Gazeteci Gözünün" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Etkinlik, Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda düzenlenen Ege konseriyle sona erdi.

Slow Food Muğla Topluluğu Sözcüsü Gürkan Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali"nin bu yıl uluslararası boyuta taşındığını söyledi.

Festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür eden Tetik, "Tarihi Arasta Çarşımız bizim için çok önemli. Burada hem gastronomi hem de sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle Arastayı seçtik. Daha nicelerini hep beraber yapmak dileğiyle." dedi.

Slow Food Muğla Topluluğu olarak her cumartesi günü ata tohumuyla üretilen, ilaç, GDO ve plastik içermeyen ürünlerin yer aldığı bir pazar kurduklarını belirten Tetik, "Lütfen destek olun. Çocuklarımıza doğru, güzel ve sağlıklı beslenmeyi anlatalım." diye konuştu.