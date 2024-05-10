4. Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği devam ediyor

Trabzon'da düzenlenen, "4. Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği" devam ediyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "tiyatroyla buluşmayan çocuk kalmasın" ilkesinden yola çıkan Akçaabat Belediyesi, her yaştan çocuğu birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

"Kahraman Minik" adlı oyunla başlayan ve 12 Mayıs'ta sona erecek şenlikte, "Patileme Günü", "Bana Bir Masal Anlat" ve "Dedem Küçüldü" adlı oyunlar çocukların beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın tiyatro ile özdeşleştiğini belirterek, her yaştan çocuğu tiyatro ile buluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Ekim, çocuk tiyatro oyunlarının ücretsiz olduğunu vurgulayarak, destekleri dolayısıyla VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e teşekkür etti.