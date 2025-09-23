38. Ahilik Haftası Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da Coşkuyla Kutlandı

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin geleceği şekillendirebilecek bir yol haritası olduğunu söyledi.

Ahi Evran'a rahmet dileyen Çiftçi, "Ahilik yalnızca meslek teşkilatı değil aynı zamanda insanı, ahlakı ve üretimi bir arada gören bir hayat nizamıdır. Ahilik elini, belini, gözünü kapalı, alnını, kalbini, kapını ve sofranı açık tut düsturuyla yüzyıllar boyunca Anadolu'yu mayalamış, Lonca Teşkilatımıza yön vermiştir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da ahiliğin 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıktığını hatırlattı.

Fırat, ahiliğin kısa sürede Türk-İslam Coğrafyası'nda yayıldığını dile getirerek, "Ahilik alın terini yüceltmiş, helal kazancı kutsal saymış, haksız kazancı ve kul hakkını da reddetmiştir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takım gösteri yaptı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, Ahilik Teşkilatı'nı anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin "Şed Kuşatma" oyununu sahnelediği programda, "Yılın Ahisi" seçilen soba ustası Yahya İspirli, "Yılın Kalfası" olan erkek kuaförü Yakup Kaplan ve "Yılın Çırağı" seçilen mobilya imalatçısı Oğuzcan Nohutçu'ya protokol üyelerince plaket takdim edildi.

Törenin gerçekleştirildiği meydanda, Ahilik kültürünü yansıtan resimler sergilendi ve vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, esnaf ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da 38. Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Program, ilk olarak valilik önündeki Atatürk anıtına Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İskender Alihanoğlu'nun çelenk sunmasıyla başladı.

Alihanoğlu ve beraberindekiler daha sonra Vali Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

Ahilik haftasını tebrik eden Çiçek, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verdi.

Erzincan

Erzincan'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, Erzincan Belediyesi Mehter Takımının Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterisi ile sürdü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece bir teşkilat olmadığını belirterek, "Ahilik bizim yüzyıllardır kurduğumuz bir medeniyetin vicdanıdır. Ahilik demek kardeşlik demektir, paylaşmak demektir, aynı zamanda dayanışma demektir." dedi.

Konuşmaların ardından program, "ahilik pilavı" ve "Erzincan Kesme Kadayıfı" dağıtımıyla sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.