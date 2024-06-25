37. Uluslararası İzmir Festivali'nde Puccini Aryaları Seslendirildi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin aryaları seslendirildi.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu işbirliğinde gerçekleşen "Ölümünün 100. Yılında Puccini'yi Anarken" konseri Agora'da gerçekleştirildi.

Konserde, İtalyan operasının geleceği kabul edilen soprano Gesua Gallifoco ve tenor Giuseppe Infantino, piyanist Alessandro Zillioli eşliğinde Puccini aryaları seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, "Uzun yıllar verimli işbirliğimizi sürdürdüğümüz İKSEV ile ölümsüz bestecimiz Puccini'yi ölümünün 100. yılında aryaları ile anmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

37. Uluslararası İzmir Festivali, yarın Çeşme Kalesi'nde verilecek "Sinemanın Büyülü Tınıları-The Music of Ennio Morricone" konseri ile devam edecek.