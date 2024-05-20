37. Uluslararası İzmir Festivali Başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Goethe Enstitüsü, İnstitut français Türkiye-İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun işbirliği ile düzenlenecek festivalin programında 10 etkinlik yer alacak.

Etkinlikler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, İzmir Agora, Çeşme Kalesi ve Bergama Asklepion Tiyatrosu'nda yapılacak.

Festivalin 7 Haziran'daki açılış konserinde, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Franz Liszt Oda Orkestrası ve solist olarak piyanist Gülsin Onay sahne alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu da 7 yıl sonra "Hayal-i Temsil" adlı oyunla Uluslararası İzmir Festivali'ne katılacak.

Festival, 26 Temmuz'da Bergama Asklepion Ören Yeri'nde Fazıl Say ve Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek.