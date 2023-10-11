37 Eserimizin İadesi Sağlandı

Bakan Ersoy, İsviçre'de bulunan tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Türkiye ve İsviçre arasında imzalanan anlaşma kapsamında Erken Tunç Çağı, Urartu ve Roma Dönemlerine ait 37 eser ülkemize geri döndü.

'37 ESERİMİZİN İADESİ SAĞLANDI'

Bakan Ersoy, İsviçre'de bulunan tarihi eserlerin Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne iade edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi eserlerimiz ait oldukları topraklara dönüyor. Türkiye ve İsviçre arasında imzalanan anlaşma kapsamında Erken Tunç Çağı, Urartu ve Roma Dönemlerine ait 37 eserimizin ülkemize iadesi sağlandı. Ülkesine iade edilen eserler çok yakında doğdukları topraklarda olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mücadelemiz ise sürüyor" dedi.