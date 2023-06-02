36. Uluslararası İzmir Festivali Başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 36. Uluslararası İzmir Festivali, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması konseriyle başladı. Festival kapsamında birçok sanatçı konser verecek ve dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, 12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması konseriyle başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleştirilen ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılışında, etkinlik öncesi, destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

Programda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, 12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması konseri düzenlendi.

Festival kapsamında Tekfen Filarmoni 4 Haziran'da Efes Büyük Tiyatro'da, Hatay Akademi Orkestrası 7 Haziran'da İzmir Agorası'nda, İtalya'nın Salento Bölgesi çıkışlı üçlü La Cantiga de la Serena 13 Haziran'da İzmir Agorası'nda konser verecek.

Ayrıca geleneksel, çağdaş, bilgisayar destekli müzik, dans, tiyatro gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla çalışan L'acheron ise 15 Haziran'da AASSM Büyük Salonda bir gösteri sunacak.

Vokal altılısı Singer Pur'un 20 Haziran'da Çeşme Kalesi'nde, Wiener Kammersymphonie'nin 22 Haziran'da Celsus Kütüphanesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacağı festivalde en büyük çağdaş bestecilerden ???????Krzysztof Penderecki anısına 6 Temmuz'da Celsus Kütüphanesi'nde konser düzenlenecek.

Gitarın Portekizli efsane ismi Pedro Joia ise 8 Temmuz'da Çeşme Kalesi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adanmış iki yeni bestenin dünya prömiyerinin de sunulacağı 36. Uluslararası İzmir Festivali, 11 Temmuz'da AASSM Büyük Salon'da "Allaturca Impro Piano" İkilisinin "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" özel projesinin dünya prömiyeriyle sona erecek.