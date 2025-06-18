36. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Gaziantep'te düzenlenen 36. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'na 20 ülkeden 2 bin 839 öğrenci katıldı. Yarışmada ödüller, jüri değerlendirmesi sonucunda 3-19 yaş grubu çocuklara takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Evi iş birliğinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin mutluluğunu artırmak, uluslararası kültürel dostlukları güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, 20 ülkeden 184 okul ve 244 öğretmenin koordinasyonunda, 3 ila 19 yaş aralığında 2 bin 839 öğrenci toplam 3 bin 366 resim ile katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, çocukların hayal gücünü yansıttıkları eserlerle yarışmaya renk kattığını belirtti.

Mizyal Sanat Evi Kurucusu Mizyal Karabiber Nacaroğlu yarışmanın sürdürülebilirliğini sağlayan katılımcılara teşekkür etti.

Törende, 3-12 ve 13-19 yaş gruplarındaki çocuklara jüri değerlendirmesi sonucunda sergileme, bronz, gümüş ve altın madalya ile sertifikalar takdim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
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