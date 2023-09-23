36. Ahilik Haftası Beylikdüzü'nde Kutlandı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşen 36. Ahilik Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreni ve Ahi Pilavı ikramıyla başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ahilik geleneğinin devamının önemine vurgu yaptı.

36'ncı Ahilik Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. Belediye binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliğin ardından Hz. Osman Zinnureyn Camisi'nde vatandaşlara Ahi Pilavı ikramı yapıldı. Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelerek Ahi Pilavı ikramında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ahilik geleneğinin devam ettirilmesi son derece önemli" dedi.

18-24 Eylül arasında gerçekleşen 36. Ahilik Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Belediye binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliğe, Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Nuran Gözoğlu, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Danışma Kurulu Başkanı Cengiz Ataseven, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve Beylikdüzü esnafı katıldı.

AHİLİK GELENEĞİ BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞATILDI

Esnaflığın ticari müesseseden ziyade çok eskilere dayalı Anadolu kültürünün yansıması olduğunu belirten Serdal Mumcu, "Ahilik sadece ve sadece Anadolu'ya has ve dünyada başka hiçbir bir yerde bulunmayan tamamen buraya ait bir kültürdür. Günümüzde ekonomik ya da sosyal anlamda bu ihtiyacın ne kadar çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahilik kültürünün bu topraklarda tekrar yeşermesini temenni ediyor, Ahilik Haftası'nı içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

Programdaki konuşmasında Ahilik Haftası ve kültürü hakkında bilgiler paylaşan Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Nuran Gözoğlu da "Ahilik yaşatılması gereken bir kurum, bir müessesedir. Anadolu'da birlik ve beraberliğin, refahın sağlanmasıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik geleneği olan "Şed Kuşanma" töreni gerçekleştirildi, bölge esnafına teşekkür plaketleri verildi.

BAŞKAN ÇALIK AHİ PİLAVI DAĞITTI

Dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolü olan Ahilik Haftası kapsamında ayrıca Hz. Osman Zinnureyn Camisi'nde vatandaşlara Ahi Pilavı ikramı yapıldı. Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelerek Ahi Pilavı ikramında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ahilik geleneğinin devam ettirilmesi son derece önemli. İnşallah memleketin her noktasında dostluk, sevgi ve kardeşlik daim olur. Bizleri bir araya getirdiği için Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Ahi Pilavının şifa olmasını diliyorum" diye konuştu.