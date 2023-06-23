Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 356 sanatçıya 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla bu yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 356 sanatçıya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nun 2023 yılı birinci dönem toplantısının yapıldığı bildirildi.

Toplantıda, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, halk ozanları-aşıkları-şairleri, zakirlik, mahalli sanatçı ve çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro alanlarında 356 kişinin Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazandığı belirtilerek, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısının 5 bin 975'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmayla Türkiye'deki geleneksel sanat ve sanatçıların desteklenmesi, yeni ustalar yetiştirilmesi, geleneksel sanatların üretim ve görünürlüğünün artırılarak, geniş kitlelere ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.