34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

AA - İsmail Özdemir - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinlik, "60. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz'da Heykel Atatürk Anıtı önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek yapılacak.

Yarışmaya 19 ülkeden 600'ü yabancı 1200 dansçı katılacak ve 22 yerli topluluk da performanslarını sergileyecek.

Etkinlikte 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

AA / İsmail Özdemir - Kültür Sanat

Bursa Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title