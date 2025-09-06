32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kısa Film Yarışmaları Başlıyor

Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında üç farklı kategoride 40 kısa film jüri karşısına çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamındaki Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Festival kapsamında Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 10, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 10 ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda da kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel kategoride 20 film jüri karşısına çıkacak.