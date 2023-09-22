30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Gala Konseriyle Son Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Gala Konseri ile sona erdi. Festival kapsamında ünlü sanatçılar sahne aldı ve ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi. Festivalin kapanışında yapılan konser büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile sona erdi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki festivalin kapanışında, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır ve Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Erdem Erdoğan ve bas Tuncay Kurtoğlu sahne aldı.

Konseri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş ile sanatseverler izledi.

Sanatçılara sahnede, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Çaykovski, Rahmaninov, Dvorak, Donizetti, Bizet, Puccini, Mozart ve Mascagni gibi ünlü bestecilerin seçkin eserleri seslendirildi.

"Olağanüstü bir kapanıştı"

Festivalde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tan Sağtürk, göreve geldikten kısa süre sonra Aspendos'ta sanatseverler ve sanatçılarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aspendos'un önemli bir değer olduğunu vurgulayan Sağtürk, şöyle konuştu:

"Festivallerimizi yıllardır burada düzenliyoruz. Bizim için Aspendos'umuz çok değerli. Bu festivale ilgi gerçekten yoğun oluyor, daha da yüksek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl bu çıtayı geçebilecek bir planlama içerisine girdik. Bu tür festivaller özendirici oluyor. İlerleyen yıllarda hem sanatsal hem de kalite anlamında daha öteye taşıyabileceğimiz bir hale getireceğiz."

Sanatçı Feryal Türkoğlu ise festivalin keyifli bir konser programıyla tamamlandığını belirterek, "Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse olağanüstü bir kapanıştı. Festivalimiz genel olarak çok güzel geçti. İnanılmaz bir ilgi vardı. Aspendos bizim için bir rüya, burada şarkı söylemek, seyircilerimizle olmak unutmaz bir anı. Bu akşam da öyleydi. Çok keyifliydi, şarkı söylemeye doyamadık." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Erdem Erdoğan, programa izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Aspendos'un atmosferinde sahne almanın özel olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Öncesinde çok heyecanlandık. Güzel bir geceydi. Çok hızlı geçti, bitti ve şimdiden özledik. İlgi de oldukça yoğundu, kalabalıktı. O enerji sahneye de çok yansıdı ve bizi de çok motive etti." dedi.