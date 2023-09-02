30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de 'Aida' operasının sahnelenmesiyle başlayacak. Festivalde, 'Tosca' operası ve 'Kuğu Gölü' balesi gibi önemli eserler de yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de "Aida" operasının sahnelenmesiyle başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 4-21 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivale, Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü yabancı solistlerin katılımıyla gerçekleşecek festivalde bu yıl iki opera, iki klasik bale ve bir konser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenecek "Aida" operasıyla başlayacak.

Giuseppe Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan 3 perdelik operası, 4 Eylül Pazartesi saat 21.00'de sahnelenecek.

Tarih araştırmalarının Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı eserin, rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstleniyor.

Ünlü İtalya orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde sahnelenecek ve solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik edeceği eserde, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografi Sergei Terechenko, ışık tasarımı Giovanni Pirandello imzası taşıyor.

"Tosca" operası özel bir prodüksiyonla sahnelenecek

Festivalde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan "Tosca" operası, 8 Eylül Cuma saat 21.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Dünya opera repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan "Tosca", ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Eser, Türkiye'de "Tosca" başrolünü üstlenen ilk opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına, kızı Zeliha Berksoy'un rejisörlüğünde özel bir prodüksiyonla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının da bulunduğu eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyor.

"Kuğu Gölü" balesi seyirciyle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 13 ve 14 Eylül'de, Çaykovski'nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesini sahneye taşıyacak.

Ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'ın koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koregorafları Volkan Erosy ve Armağan Davran'ın katkılarıyla hazırlanan bale eseri, Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek.

Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Savaş Camgöz, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait eser, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını konu ediyor.

"La Bayadere" balesi Aspendos'ta sunulacak

Festival kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 17 Eylül'de "La Bayadere" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Besteci Ludwig Minkus'un müzikleri ve Marius Petipa'nın koreografisiyle Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde, sanatçılara Şef Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Bale repertuvarının en büyük eserlerinden biri sayılan 3 perdelik "La Bayadere", Hindistan'da geçen konusuyla romantik ve klasik dönem bale eserleri arasında da bir köprü niteliğinde kabul ediliyor.

Festival, 21 Eylül'de orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının seslendireceği "Gala Konser" ile kapanış yapacak.

Konserde, sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır ve Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenorlar Erdem Erdoğan ve Efe Kışlalı ile bas Tuncay Kurtoğlu seçkin opera eserlerinden, aryalar, şarkılar, türküler ve napolitenlerden oluşan geniş bir programla seyirciyle buluşacak.

Festival biletleri "www.dobgm.gov.tr" ile "www.biletinial.com" adreslerinden ya da Devlet Opera ve Balesi bilet satış noktalarından temin edilebilecek.