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30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat Haberleri

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi. Bu yıl ödülleri şarkıcı Belkıs Özener ve senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner kazandı. Ödüller, 18 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesince 18-24 Eylül'de yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl şarkıcı Belkıs Özener ile senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner'e verilecek.

Ödüller, 18 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat

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