30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi. Bu yıl ödülleri şarkıcı Belkıs Özener ve senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner kazandı. Ödüller, 18 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.