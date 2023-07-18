30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, Cihan Ünal ve Perran Kutman'a verilecek. Festivalde ayrıca Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.